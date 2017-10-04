Хроніка 4 жовтня. Міліціонерів перетворюють на агітаторів, а для Порошенка не купили телеканал

Найцікавіше: 2004. Міліціонерів змушують агітувати за Януковича 2005. Кумівство хочуть зробити незаконним 2013. Янукович готується до Асоціації з ЄС 2016. Для Петра Порошенка не купили телеканал "112 Україна"

2002, п’ятниця

–Глава адміністрації президента Віктор Медведчук назвав повним абсурдом інформацію про нібито свою співпрацю з КДБ.

Розмова між президентом Леонідом Кучмою та головою СБУ Леонідом Деркачем про минуле Медведчука і співпрацю зі спецслужбами містилася у "плівках Мельниченка".

– Віце-прем'єр Росії Віктор Христенко не хоче, щоб під час створення газового консорціуму Україна зберігала контроль над магістраллю. На його думку, повинна бути паритетна участь сторін.

Наміри про створення українсько-російського газового консорціуму обговорювали під час зустрічі президенти Леонід Кучма та Володимир Путін. Проект мав на меті розвиток газотранспортної системи України.

2004, понеділок

– У Донецьку молодики викрали та побили координатора "Студентської хвилі" Олександра Батрака. Від нього вимагали розповісти про діяльність та плани організації, що підтримала кандидата у президенти Віктора Ющенка, і викласти все це в листі, адресованому прокурору області.

– У райвідділи міліції "згори" надійшла інструкція, згідно з якою міліціонери мають перетворитися на агітаторів за Віктора Януковича. Вони мають роз’яснювати громадянам основні положення передвиборчої програми кандидата. Є в інструкції і пункт про "зменшення тиску на дрібних адмінправопорушників із роз’ясненням їм, що це є позицією Януковича".

2005, вівторок

– З кумівством у владі пропонують боротися на законодавчому рівні. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Володимир Стретович пропонує законопроект, який забороняє непотизм.

Документ також створює запобіжний механізм щодо зловживання особистими стосунками з боку державних службовців.

Щоправда, проект не дійде навіть до першого читання.

2006, середа

– "Наша Україна" переходить в опозицію. Про це заявив лідер фракції Роман Безсмертний.

"Нехай міністри складають свої повноваження або нехай складають членство в партії і йдуть як позапартійні", – сказав він про міністрів, які потрапили до уряду Януковича за квотою "Нашої України".

А президент Ющенко заявив, що в коаліційній угоді має бути враховано всі пункти Універсалу національної єдності. В іншому разі потрібно припиняти переговори.

2007, четвер

– Дострокові вибори відбулися, і демократичні сили знову домовляються про коаліцію.

У НУНС заявляють, що з Партією регіонів вести переговорів не будуть. Тож залишається питання, чи створять "Наша Україна – Народна Самооборона" та БЮТ коаліцію на двох, чи запросять до неї політсилу Володимира Литвина.

Видання "Ліга" пише, спираючись на свої джерела, що Литвин вимагає крісло спікера, митницю, податкову і мерію Києва.

2008, субота

– На шахті "Дуванна" на Луганщині вибухнув метан, коли під землею перебували 119 гірників. Шестеро з них загинули.

– Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко підтримує обмеження повноважень президента на користь парламенту й уряду.

На його думку, щоденний контроль парламенту за прем’єром краще, ніж всенародний, але раз на 5 років, контроль над повновладним президентом.

2010, понеділок

– Президент ПАРЄ Мевлут Чавушоглу не побачив в Україні монополізації влади однією з політичних сил. Під час візиту до Києва він лише підкреслив необхідність підтримки опозиції для успішного продовження реформ.

2011, вівторок

– Народні депутати додатково відмежувалися від народу. Біля Верховної Ради встановили паркан висотою понад два метри. Таким чином, подвір’я парламенту повністю оточили залізною огорожею.

Проте головне питання: чий це паркан? Спікер Володимир Литвин запевняє, що Верховна Рада абсолютно жодного стосунку до нього не має.

– "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи "СКМ" бізнесмена Ріната Ахметова, очолили список 200 найбільших компаній України за версією журналу Forbes.

Так, виручка "Метінвесту" за перший рік правління Віктора Януковича зросла більше, ніж наполовину.

2012, четвер

– Опозиція домовилася про єдиних кандидатів у мажоритарних округах на наступних парламентських виборах. Спірних округів, де остаточно незрозуміло, в кого більше шансів – у кандидатів від УДАРу чи об'єднаної опозиції – залишилося близько 40.

– Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін надіслав листа до парламентарів Сенату США щодо їх резолюції про звільнення Юлії Тимошенко та санкції щодо осіб, причетних до її ув'язнення.

"Я не розумію, чому Сенат рекомендує Україні зупинити розслідування вбивства чотирьох осіб", – йдеться у листі.

Для прикладу Кузьмін наводить трагедію у США 11 вересня 2001 року та вбивство у Швеції прем’єра Улофа Пальме.

– Три роки позбавлення волі з відтермінуванням на два роки – таке рішення ухвалив суд щодо активістки "Братства Святого Луки" Ганни Сінькової, яку звинуватили в тому, що вона смажила яєчню на Вічному вогні.

Суддею у справі був сумнозвісний Родіон Кірєєв.

2013, п’ятниця

– Рената Кузьміна відправили у заслання – президент призначив його заступником голови РНБО.

Кількома днями раніше людей Кузьміна зняли з керівних посад у Головному управлінні ГПУ з розслідування особливо важливих справ, а саме управління перейменували.

Аналітики припускають, що це рішення стало поступкою Євросоюзу перед самітом у Вільнюсі, де Україна сподівається підписати угоду про Асоціацію з ЄС.

Іншою поступкою може стати відправлення Юлії Тимошенко на лікування в Німеччину. Екс-прем'єр заявила про свою готовність лікуватися за кордоном.

"Я вірю в те, що такий крок розрядить ситуацію напередодні саміту Східного партнерства. Тому заради успішного Вільнюсу і успішної України, заради історичної та доленосної Угоди з ЄС я готова прийняти таку пропозицію", – заявила вона.

2014, субота

– Семеро школярів стали жертвами снаряду на Донеччині. Діти знайшли снаряд, що не розірвався, і спробували його перемістити. Тоді він і вибухнув. Двоє школярів загинули, п’ятеро дістали поранення.

ООН підрахувала, що в конфлікті на Донбасі вже загинули 3627 людей, ще 8447 дістали поранення.

– Командир "Беркуту" Дмитро Садовник, підозрюваний у причетності до масових убивств на Майдані, втік з-під домашнього арешту. Його оголошено в розшук.

Печерський райсуд Києва відпустив Садовника під домашній арешт 19 вересня.

А глава СБУ Валентин Наливайченко розповів, що серед колишнього керівництва СБУ, яке причетне до розстрілу людей на Майдані, п’ятеро втекли в Росію.

2015, неділя

– У зоні проведення АТО не стріляли вже три доби. Це дало привід Петру Порошенку сподіватися на повернення України на Донбас. Також глава держави розповів про обіцянку президента РФ Володимира Путіна сприяти скасуванню фейкових виборів на окупованому Донбасі. Ці вибори бойовики "ДНР" та "ЛНР" планують провести 18 жовтня та 1 листопада відповідно.

Тим часом президент США Барак Обама підписав розпорядження про передачу Україні нових зразків оборонного озброєння.

– Український боксер Віктор Постол став чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі після того, як нокаутував у десятому раунді аргентинця Лукаса Мартіна Матіссе.

Бій відбувся у Каліфорнії. Постол вийшов на ринг з футболкою із написом Pray For Ukraine (Моліться за Україну).

2016, вівторок

– Економічна правда розповідає про те, як оточення Петра Порошенка намагалося придбати телеканал "112 Україна".

За словами депутата-втікача Олександра Онищенка, у 2015 році його попросили купити канал для Порошенка. На власників "112-го" почали тиснути з метою знизити ціну на телеканал.

Потім Онищенко вийшов з процесу, до переговорів приєднався бізнесмен Віктор Поліщук. Як стверджують джерела, Поліщук взяв у Порошенка завдаток у 3-5 мільйонів доларів для купівлі телеканалу.

Проте власники "112-го" вирішили зробити вигляд, що "консенсусу" досягнуто, взяти завдаток, записати на відео переговірників, а потім шантажувати Порошенка, аби убезпечити себе від переслідувань.

Частину розмов виклали в інтернет. Угода не відбулася.

Рустем Халілов, для УП