В прокуратурі розкрили деталі вбивства цивільного бійцем ЗСУ на блокпосту

Військова прокуратура Луганського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства цивільного, 6 вересня, військовослужбовцем ЗСУ на блокпосту в Щасті.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив військовий прокурор сил АТО Олег Ціцак.

За його словами, невідомий чоловік, з вигляду 55-60 років, 6 вересня перетинав блокпост на лінії розмежування у місті Щастя. На неодноразові команди військовослужбовців зупинитися не реагував.

"Як нам відомо, чоловік йшов в бік блокпосту з каністрою. Було кілька вимог зупинитися, проте людина не зреагувала. Зробили попереджувальний постріл у повітря, а потім по ногах", - сказав Ціцак.

За словами прокурора, пізніше з’ясувалося, що каністра порожня. Військовослужбовці одразу відвезли чоловіка до Щастинської міської лікарні.

"Дорогою до лікарні поранений розповів військовослужбовцям, що він родом із Челябінська, а його син проходить службу в незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР". Але чи справді це так – невідомо. Ніяких документів при собі він не мав. До цього часу ніхто з рідних чи знайомих не заявляв про його зникнення, по нашій базі він теж не проходив", - розповів військовий прокурор.

В лікарні медики констатували смерть чоловіка.

Ціцак зауважив, що до цього часу інформація про інцидент не розповсюджувалася, бо це стосувалося також і безпеки самих службовців, які були на блокпосту.

"Того ж дня, за процесуальним керівництвом військової прокуратури Луганського гарнізону Навоайдарівським ВП було розпочате досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України. Наразі військові надають показання", - сказав прокурор.

Як відомо, 3 жовтня ОБСЄ оприлюднили звіт, в якому говориться про те, що українські військовослужбовці підстрелили цивільного. За висновками медиків Щастя, доправлений до них поранений помер від сильної крововтрати.

Яна Міланова, УП