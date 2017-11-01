Син Авакова вважає "справу рюкзаків" політичною

Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков назвав "справу рюкзаків" політичною.

Про це він заявив в ході судового засідання у середу, передає кореспондент УП.

"Вважаю цю справу максимально політично заангажованою. Тут немає нічого спільного з верховенством права", - сказав він.

Водночас адвокати Авакова просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП щодо взяття під варту сина міністра з альтернативою внесення застави.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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Роман Кравець, УП