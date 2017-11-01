Син Авакова вважає "справу рюкзаків" політичною
Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков назвав "справу рюкзаків" політичною.
Про це він заявив в ході судового засідання у середу, передає кореспондент УП.
"Вважаю цю справу максимально політично заангажованою. Тут немає нічого спільного з верховенством права", - сказав він.
Водночас адвокати Авакова просять суд повністю відмовити у задоволенні клопотання САП щодо взяття під варту сина міністра з альтернативою внесення застави.
Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".
НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.
Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.
1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.
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Роман Кравець, УП