Агєєву дали перекладача на російську, наступний суд – 24 листопада

Кримінальне провадження щодо російського військовослужбовця і диверсанта Віктора Агєєва розглядає Новоайдарський районний суд Луганської області.



Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", разом із ним у створенні терористичної групи чи організації звинувачують Богдана Венгера і Данила Гладкова.



Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, звинувачувальний акт надійшов до суду 12 жовтня. На 19 жовтня призначили підготовче судове засідання.



Цим же рішенням суд залучив перекладача зі знанням російської мови для Агєєва, оскільки в супровідному листі військової прокуратури сил АТО зазначено, що він є громадянином Російської Федерації і недостатньо володіє українською мовою.



19 жовтня колегія суддів Новоайдарського суду ухвалила рішення почати розгляд цієї справи по суті. Перше засідання було призначено на 27 жовтня.



Цим же рішенням суд продовжив звинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці – до 18 грудня.



Згідно з інформацією на сайті суду, наступне засідання відбудеться 24 листопада.



Як відомо, 17 жовтня Служба безпеки України повідомила, що справу у відношенні Агєєва направлено до суду.



За даними слідства, військовослужбовець Збройних сил РФ у березні 2017 року приєднався до бойовиків і виконував функції кулеметника окремої "розвідувальної роти", а двоє його спільників з Алчевська та Сєвєродонецька з 2014 року перебували в бандформуванні Дрьомова й "козачого полку імені Платова".



СБУ вважає, що у травні 2017 року у складі диверсійної групи вони висунулися на підконтрольну українській владі територію Новоайдарського району Луганської області.



24 червня біля с. Желобок Слов'яносербського району Луганської області українські військові знешкодили диверсійно-розвідувальну групу терористів. Чотирьох бойовиків затримали, один із них виявився військовослужбовцям ЗС РФ за контрактом Агєєвим.



Їхні дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Санкції статей передбачають покарання терміном від 8 до 15 років позбавлення волі.

Керував розвідгрупою нібито кадровий російський офіцер капітан Олександр Щербак, якого убили.

Міноборони РФ заявило, що Агєєв проходив строкову службу у Збройних силах РФ, після якої в травні 2016 року звільнився в установленому порядку в запас.



Сам Агєєв підтверджував, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ: "Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована в місті Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії)".

