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ДТП в Харкові: з лікарні виписали ще одного постраждалого

П'ятниця, 10 листопада 2017, 12:12

Оксану Нестеренко, яка отримала травми в резонансному ДТП в Харкові 18 жовтня, виписали з харківської лікарні швидкої допомоги ім. Мещанінова.

Про це повідомила журналістам представник прес-служби Харківської облдержадміністрації, передають "Українські новини".

"Вона продовжить лікування амбулаторно вдома", - сказала представник.

У лікарні залишаються троє постраждалих. "Динаміка позитивна, радикальних змін немає. Вагітна (30-річна Жанна Власенко - ред.) спить", - додала представник.

Як повідомлялося, 30 жовтня з лікарні виписали Юрія Неудачина, який також постраждав у цьому ДТП.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Теми: ДТПХарківжертви
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