Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Харькове: из больницы выписали еще одного пострадавшего

Пятница, 10 ноября 2017, 12:12

Оксану Нестеренко, которая получила травмы в резонансном ДТП в Харькове 18 октября, выписали из харьковской больницы скорой помощи им. Мещанинова.

Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, передают "Українські новини".

"Она продолжит лечение амбулаторно дома",- сказала представитель.

В больнице остаются трое пострадавших. "Динамика положительная, радикальных изменений нет. Беременная (30-летняя Жанна Власенко – ред.) спит", - добавила представитель.

Как сообщалось, 30 октября из больницы выписали Юрия Неудачина, который также пострадал в этом ДТП.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Темы: ДТПХарьковжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: