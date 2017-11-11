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Путін каже, що не отримував пропозицій від США щодо миротворців

Субота, 11 листопада 2017, 12:59

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ не отримувала від США пропозицій про розміщення 20 тисяч миротворців на Донбасі.

Про це він заявив у відповідь на прохання прокоментувати відповідну публікацію The Wall Street Journal, передає ТАСС.

"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо", - сказав Путін.

Він запевнив, що жодних пропозицій від США щодо миротворців не було.

"Якщо будуть якісь пропозиції - подивимося", - додав Путін.

Як відомо, The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела в США і в інших західних держав повідомив, що США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч  миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія почала стягувати до кордонів України військові сили, які хоче "перефарбувати" під миротворців ООН.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що проект резолюції ООН про миротворців практично готовий.

США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 000 миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

13 листопада відбудеться третя зустріч Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела звідти своїх військових.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Українська правда

Теми: ПутінРосіямиротворціДонбасСША
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