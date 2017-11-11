Путин говорит, что не получал предложений от США по миротворцам

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не получала от США предложений о размещении 20 тысяч миротворцев на Донбассе.

Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию The Wall Street Journal, передает ТАСС.

"Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно", - сказал Путин.

Он уверил, что никаких предложений от США по миротворцам не было.

"Если будут какие-то предложения - посмотрим", - добавил Путин.

Как известно, The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государств сообщил, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хочет "перекрасить" под миротворцев ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что проект резолюции ООН о миротворцах практически готов.

США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.

13 ноября состоится третья встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела оттуда свои войска.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцам на Донбассе могут принять до конца этого года.

Украинская правда