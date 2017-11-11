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Турчинов: РФ стягує сили, які хочуть "перефарбувати" під миротворців

Субота, 11 листопада 2017, 12:18

Росія почала стягування до кордонів України військові сили, які хоче "перефарбувати" під миротворців ООН.

Про це у суботу на запитання УП заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, переговори про введення миротворчих сил на Донбас ведуться дуже серйозні.

"Але усі спроби Росії "перефарбувати" свої сили, які вона уже почала стягувати до кордонів України, під миротворчі будуть марними", - сказав Турчинов.

Таку впевненість він пояснює ймовірним схваленням закону про реінтеграцію Донбасу.

"Цей закон не дозволить Росії реалізувати свої задуми", - вважає секретар РНБО.

Як відомо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що проект резолюції ООН про миротворців практично готовий.

США готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 000 миротворців ООН на всій території конфлікту в Україні.

13 листопада відбудеться третя зустріч Волкера з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела звідти своїх військових.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТурчиновРосіяДонбасмиротворці
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