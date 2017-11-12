Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віче під ВР: Саакашвілі закликав "працювати" із сусідами і знайомими

Неділя, 12 листопада 2017, 14:36

Лідер партії "Рух нових сил" та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликав людей "працювати" із сусідами та знайомими, щоб "процес народного імпічменту" пройшов успішно.

Про це він сказав на віче біля Верховної Ради у неділю.

"Пропоную з 3 грудня почати процедуру народного імпічменту президента і влади взагалі",- сказав Саакашвілі.

За його словами, "щоб цей процес пройшов успішно", потрібно "працювати" зі сусідами, знайомими та ЗМІ.

"Треба працювати на кожному мікрорайоні, на кожному ОСББ", - додав він.

Водночас у Facebook Саакашвілі оголосив старт навчального табору "Політ-Спартанці" 17 листопада на площі Конституції.

Він стверджує, що слухачі табору "отримають знання та навички, потрібні для успішного зламу олігархічної системи".

Раніше учасники "Маршу обурених" пройшли від Михайлівської площі до Верховної Ради.

Присутній на "Марші" соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе у коментарі УП заявив, що учасники акції вимагають ухвалити закон про імпічмент і створити антикорупційний суд.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня.   Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів.  19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу з акції вийшли.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліВерховна Радамітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: