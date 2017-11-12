Віче під ВР: Саакашвілі закликав "працювати" із сусідами і знайомими

Лідер партії "Рух нових сил" та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликав людей "працювати" із сусідами та знайомими, щоб "процес народного імпічменту" пройшов успішно.

Про це він сказав на віче біля Верховної Ради у неділю.

"Пропоную з 3 грудня почати процедуру народного імпічменту президента і влади взагалі",- сказав Саакашвілі.

За його словами, "щоб цей процес пройшов успішно", потрібно "працювати" зі сусідами, знайомими та ЗМІ.

"Треба працювати на кожному мікрорайоні, на кожному ОСББ", - додав він.

Водночас у Facebook Саакашвілі оголосив старт навчального табору "Політ-Спартанці" 17 листопада на площі Конституції.

Він стверджує, що слухачі табору "отримають знання та навички, потрібні для успішного зламу олігархічної системи".

Раніше учасники "Маршу обурених" пройшли від Михайлівської площі до Верховної Ради.

Присутній на "Марші" соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе у коментарі УП заявив, що учасники акції вимагають ухвалити закон про імпічмент і створити антикорупційний суд.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу з акції вийшли.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

Українська правда