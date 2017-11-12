Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вече под ВР: Саакашвили призвал "работать" с соседями и знакомыми

Воскресенье, 12 ноября 2017, 14:36

Лидер партии "Рух новых сил" и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призвал людей "работать" с соседями и знакомыми, чтобы "процесс народного импичмента" прошел успешно.

Об этом он сказал на вече возле Верховной Рады в воскресенье.

"Предлагаю с 3 декабря начать процедуру народного импичмента президента и власти вообще", - сказал Саакашвили.

По его словам, "чтобы этот процесс прошел успешно", нужно "работать" с соседями, знакомыми и СМИ.

"Надо работать на каждом микрорайоне, на каждом ОСМД", - добавил он.

В то же время в Facebook Саакашвили объявил старт учебного лагеря "Полит-Спартанцы" 17 ноября на площади Конституции.

Он утверждает, что слушатели лагеря "получат знания и навыки, необходимые для успешного взлома олигархической системы".

Ранее участники "Марша возмущенных" прошли от Михайловской площади до Верховной Рады.

Присутствующий на "Марше" соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в комментарии УП заявил, что участники акции требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября.  Участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Рух новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

Украинская  правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиВерховная Радамитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: