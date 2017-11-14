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Одіозний екс-прокурор Сус: я не пропонував Сакварелідзе компромат на Порошенка

Вівторок, 14 листопада 2017, 11:31

Екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус заявляє, що не пропонував соратнику Саакашвілі і екс-заступнику генпрокурора компромату на президента Петра Порошенка.  

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

На запитання, чи правда, що він ходив до Сакварелідзе і пропонував йому якийсь компромат на Порошенка та його оточення, Сус відповів:

"Ні, в жодному разі. Я ніколи в житті не пропонував йому співпрацю. Тим паче, я ніколи в житті не пропонував йому здати Порошенка. Що я міг здати? Я з ним не пив, не гуляв, до нього не ходив. Що я йому міг розказати?".

За словами Суса, коли у 2016 році він допитував Сакварелідзе по цій справі, то в кінці допиту жартома поцікавився, чи варто тепер іти в посольство щодо візи США.

"Коли допит закінчився, а я якраз заповнив документи на візу в США, кажу: "Так що, мені тепер в посольство не йти до ваших друзів?" – "Нет, почему? Вы идите, все нормально. Если что, то скажете, что от меня – вам там все дадут и все сделают". У мене це навіть на відео є", - сказав Сус.

Він додав, що у посольство разом з жінкою і дитиною пішов через рік.

"Нам сказали: "Почекайте". Проходить ще тиждень – їду і забираю відмови, де кажуть, що інтереси США не збігаються з інтересами мого візиту до США. Я не довго думаючи, набираю телефон Давида, нагнув йому х*їв, вибачте на слові. З чого він вирішив, що я планую йому розказати компромат, – я не знаю", - сказав Сус.

Він додав, що не розуміє, яким чином президенту на стіл лягли "бобіни", у яких він щось запропонував.

"Бо основна причина мого звільнення – Порошенко сказав Луценку звільнити мене, бо я пішов до цього пі*араса, до грузина і запропонував йому співпрацю", - підсумував Сус.   

Читайте також: Дмитро Сус: Порошенко сказав Луценку звільнити мене через "співпрацю" із Сакварелідзе

Як відомо, у серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Теми: ГенпрокуратураНАБУ
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