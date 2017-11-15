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"Справа рюкзаків": САП програла апеляцію щодо Чеботаря

Середа, 15 листопада 2017, 13:55

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу САП на запобіжний захід екс-заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив апеляційну скаргу залишити без задоволення", - сказав Дзюбін.

У САП просили для Чеботаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.

Сам Чеботар заявив, що проти задоволення клопотання САП.

"Мені моя мораль не дозволяла вкрасти на якихось рюкзаках", - стверджує він.

Як відомо, 14 листопада Апеляційний суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу синові глави МВС Олександру Авакову – особистого зобов'язання.

31 жовтня НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та колишнього представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків Володимира Литвина.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

Суд обрав усім трьом однакову міру запобіжного заходу – особисте зобов'язання.

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Теми: прокуратураАваков
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