"Дело рюкзаков": САП проиграла апелляцию по Чеботарю

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу САП на меру пресечения экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарю в виде личного обязательства.



Соответствующее решение огласил председательствующий судья Вячеслав Дзюбин, сообщает "Укринформ".



"Суд принял решение апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Дзюбин.



В САП просили для Чеботаря мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.



Сам Чеботарь заявил, что против удовлетворения ходатайства САП.



"Мне моя мораль не позволяла украсть на каких рюкзаках", - утверждает он.



Как известно, 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений решение относительно меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову - личного обязательства.



31 октября НАБУ задержало 3 человек по подозрению в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.



В частности, сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и бывшего представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.



НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела - Авакова и Чеботарю.



1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу - Владимиру Литвину.



Суд избрал всем трем одинаковую меру пресечения - личное обязательство.



Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента