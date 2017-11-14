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Апеляційний суд відмовився арештовувати сина Авакова

Вівторок, 14 листопада 2017, 16:55
Апеляційний суд відмовився арештовувати сина Авакова

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду Києва щодо запобіжного заходу синові глави МВС Олександру Авакову.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка клопотала про запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 5 млн грн.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва 1 листопада обрав Олександру Авакову і ще двом фігурантам "справи рюкзаків" запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

31 жовтня НАБУ проводило обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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Теми: АваковМВСсуд
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