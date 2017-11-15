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В законопроект по Донбассу включили вопрос Крыма

Среда, 15 ноября 2017, 15:53
В законопроект по Донбассу включили вопрос Крыма

В проект закона о реинтеграции Донбасса включили Крым и дату начала оккупации.

Об этом сообщил 15 ноября на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны член комитета Иван Винник, передает LIGA.net.

"Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года указана в постановлении Верховной Рады и в исках Украины в международные суды по поводу Крыма", – пояснил он.

Также, по словам Винника, по всему тексту законопроекта добавлены положения по поводу оккупации Крыма.

В то же время исключается не только упоминание о Минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к Минским договоренностям.

По требованию фракции "Самопомич" в текст включили обязательство страны оккупанта полностью обеспечивать оккупированные территории.

Помимо этого, в текст включили предложение "Народного фронта" о верификации указом президента факта освобождения украинских территорий от оккупации.

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Как известно, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса №7163.

Ко второму чтению нардепы подали у нему 653 поправки.

Члены парламентского комитета по нацбезопасности решили не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией, который инициировал секретарь комитета Иван Винник.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко не поддержал эту идею.

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Темы: ДонбассзаконодательствоВерховная Рада
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