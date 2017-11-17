Закарпатцям, затриманим із вибухівкою, оголосили підозру у підготовці теракту

Київська місцева прокуратура оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"17.11.2017 Дарницький райсуд міста Києва задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним в межах даного кримінального провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу", - йдеться у повідомленні.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

Як відомо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двох молодиків, в машині яких вилучили п‘ять брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори.

Згідно з отриманими висновками експертів, вилучені предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту. Двом чоловікам, уродженцямЗакарпатської області, оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Учасники акції протесту під Верховною Радою 13 листопада виступили із заявою, що затриманих із вибухівкою закарпатців раніше вигнали з їхнього табору.

14 листопада Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.