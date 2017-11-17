Закарпатцам, задержанным со взрывчаткой, объявили подозрение в подготовке теракта

Киевская местная прокуратура объявила подозрение по факту подготовки к совершению террористического акта двум закарпатцам, задержанным в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"17.11.2017 Дарницкий райсуд города Киева удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании подозреваемым в рамках данного уголовного производства пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - говорится в сообщении.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Как известно, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители задержали двух молодых людей, в машине которых изъяли пять брусков пластического вещества, а также 10 предметов, похожих на детонаторы.

Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

Одна из версий по этому делу – подготовка к теракту. Двум мужчинам объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Участники акции протеста под Верховной Радой 13 ноября выступили с заявлением, что задержанных с взрывчаткой закарпатцев ранее выгнали из палаточного городка.

14 листопада Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами.