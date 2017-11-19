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В ОРЛО заявили, що списки полонених на обмін досі не узгоджено

Неділя, 19 листопада 2017, 16:07

Представник ОРЛО в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Ольга Кобцева заявила, що списки осіб, які підлягають обміну, остаточно не узгоджені.

Про це повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ". 

За словами Кобцевої, українська сторона "не підтвердила свою готовність до обміну". 

Також Кобцева додала, що Медвечук не був присутній у Мінську на переговорах про списки на обмін, і в особі Ірини Геращенко "було озвучено інші цифри".

"З боку України була названа ще третя цифра. В даному контексті у двосторонньому порядку ведеться переговорний процес, йде узгодження", - додала Кобцева.

Як відомо, українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками понад 300 осіб, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, висуваючи необгрунтовані вимоги.

15 листопада 2017 року кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся з ним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Під час зустрічі Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити дане питання з керівниками невизнаних республік".

Пізніше Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Медведчука про обмін заручників.

Як заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт, Україна готова передати бойовиками ОРДЛО понад 300 осіб з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників, яких ті готові передати українській стороні.

Українська правда 

Теми: ДонбасполоненіРосіяЛНР
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