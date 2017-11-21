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Плотницкий бежал в Россию - МВД

Вторник, 21 ноября 2017, 21:58
Плотницкий бежал в Россию - МВД

Главарь боевиков ОРЛО Игорь Плотницкий бежал в Россию.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.

"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - написал он.

Он напомнил, что предшественник Плотницкого Валерий Болотов бежал в Москву, где 27 января 2017 умер якобы от сердечного приступа. Однако его жена рассказала, что он умер вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы во время "деловой" встречи.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опровергает свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Во временно оккупированном Луганске уже несколько часов не работают телевидение и радио.

В конфликте между Игорем Плотницким и уволенным им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего. Сейчас Плотницкому не угрожает отставка, ему дали "последний шанс", сообщает РБК.

Темы: ОРДЛОРосcияМВД
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