Переворот в ОРЛО: в Луганську "поліція" захопила "прокуратуру" – ЗМІ

В окупованому Луганську так звана "народна поліція ЛНР" за допомогою "спецназу ДНР" захопила всіх співробітників місцевої "прокуратури".

Про це повідомляє російська "Новая газета".

"Арешту піддалися понад 20 осіб, включаючи генерального прокурора "ЛНР" Віталія Подоброго, військового прокурора "ЛНР" Сергія Рахно та їх заступників. Людей забрали до будівлі "народного ради ЛНР". На даний момент ця будівля заблокована і використовується "МВС ЛНР" у своїх цілях", - йдеться в публікації.

За інформацією видання, "МВС ЛНР" і "спецназ ДНР "Витязь" штурмували "генеральну прокуратуру ЛНР" спільно.

Згідно з повідомленням, співробітники прокуратури були арештовані після того, як ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий відмовився віддавати "голові поліції ЛНР" Ігорю Корнету "головного прокурора", "військового прокурора" та їх заступників, а також главу "адміністрації ЛНР" Ірину Тейцман, "начальника служби урядової безпеки МВС ЛНР" Євгенія Селіверстова і главу "ДТРК ЛНР" Анастасію Шуркаєву.

Раніше Корнет звинуватив цих осіб у диверсійної та розвідувальній діяльності на користь України.

Эти джентельмены у Генпрокуратуры ЛНР пояснили мне, что она не захвачена, а взята под контроль. Причем еще вчера: Мы обеспечиваем безопасность. Следите за обновлениями на моем Тг-канале: https://t.co/xS8LeSKG4d pic.twitter.com/bvrJOfpQVK — Александр Коц (@sashakots) November 22, 2017

Як відомо, напередодні ватажок незаконного збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницкий відсторонив Ігоря Корнета від "посади міністра внутрішніх справ ЛНР" у зв'язку з порушенням кримінальної справи.

Той, однак спростував свою відставку, та забарикадувався в будівлі т. з. "МВС ЛНР".

Корнет також заявив про затримання на окупованій частині Луганської області українських диверсантів.

Плотницький заявив, що ситуація в Луганську "знаходиться під його контролем і найближчим часом буде повністю вирішена".

Спостерігачі ОБСЄ моніторять ситуацію в Луганську та підтверджують наявність озброєних людей, які заблокували частину міста.

У тимчасово окупованому Луганську кілька годин не працювали телебачення і радіо.

У конфлікті між Ігорем Плотницьким та звільненим ним "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Кремль обрав сторону останнього, хоча офіційно потім це заперечив.

22 листопада лідер луганських сепаратистів Ігор Плотницький провів робочу зустріч.

Його розмову з так званими в. о. "міністра надзвичайних ситуацій ЛНР" Сергієм Іванушкіним і в. о. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Володимиром Черковим у кабінеті записали на відео.

За даними джерел видання LIGA.net, 22 листопада Луганськ порожніє – люди виїжджають з міста.

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Міністр зовнішніх справ Павло Клімкін стверджує, що нинішня ситуація в Луганську це не тільки внутрішні розборки там всередині між бандами, це також розборки між відповідними російськими спецслужбами.