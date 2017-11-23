ЗМІ: У Луганську посилили охорону Плотницького, підігнали БТРи до ОДА

Бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває їхній ватажок Ігор Плотницький.



За інформацією джерел LIGA.net, при цьому зняли оточення в районі лялькового і російського драмтеатрів.



"Автоматників у балаклавах і з білими стрічками на руках стало більше в районі будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де забарикадувався Плотницький, телекомпанії "Луганськ 24" і будівлі "МВС ЛНР", – наголосило джерело.



Співрозмовник додав, що туди проросійські найманці підігнали в четвер вранці додаткову кількість БТРів.



Інший співрозмовник повідомив LIGA.net, що бойовики перевіряють документи у перехожих.



"Особливо це стосується чоловіків середнього віку", – додав місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.



За його словами, в порівнянні з ситуацією напередодні людей стало трохи більше.



"Вчора (22 листопада – ред.) місто практично вимерло, зараз видно, що деяких дітей у центрі міста батьки все ж таки ведуть до шкіл", – зазначив Сергій.



Лікарні працюють у звичайному режимі. Медикам заборонили виїжджати з Луганська до кінця тижня.



Як відомо, 21 листопада центр окупованого Луганська оточили. Пізніше стало зрозуміло, що розбірки бойовиків пов'язані з відстороненням Ігоря Корнета з посади так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР". Він та деякі з його підлеглих були не згодні з позицією ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Плотницький доручив розбиратися в ситуації наступнику Корнета, а останній заявляє про затримання під своїм керівництвом і докази щодо торішньої спроби "перевороту".