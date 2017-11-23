Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ обмежила патрулювання в Луганську 21-22 листопада з метою безпеки.



Про це йдеться в оперативному звіті місії від 23 листопада.

"У Луганську СММ зафіксувала присутність озброєних осіб 21 і 22 листопада в Луганську, за спостереженнями місії, район у радіусі приблизно 600 метрів від будинку № 38 на вулиці Луначарського був огороджений", – йдеться в повідомленні.

Протягом цих двох днів в огородженому районі спостерігачі бачили близько 100 невстановлених озброєних осіб, більшість з яких були в масках (або ховали обличчя) і з білими пов’язками на руках.

У цьому ж районі команда СММ бачила 4 бронетранспортери, які стояли в чотирьох різних місцях: на вулиці Котельникова (типу БТР), на вулиці Лермонтова (типу БТР), на вулиці Котельникова (БТР-80) і на вулиці Польського (БТР-70).

Вранці 22 листопада за 20 метрів на південь від перехрестя вулиць Радянської та Лермонтова спостерігачі бачили щонайменше 4 вантажівки військового типу (без номерних знаків), 1 бронетранспортер (типу БТР) і групу з 5 невстановлених озброєних осіб у формі військового типу з білими пов’язками на руках. Вони не дозволили патрулю місії проїхати в південному напрямку по вулиці Лермонтова.

СММ також зазначила, що з опівдня 21 і до вечора 22 листопада в готелях, де проживають спостерігачі, не працювало телебачення і радіо.

"Місія вжила додаткових заходів безпеки та забезпечення операційної діяльності — 21 листопада патрулі СММ були завчасно відкликані на базу, а 21 і 22 листопада здійснювалося обмежене патрулювання", – резюмується в повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 листопада бойовики в окупованому Луганську посилили охорону будівлі колишньої Луганської облдержадміністрації, де перебуває їхній ватажок Ігор Плотницький.

Як відомо, 21 листопада центр окупованого Луганська заблокували. Пізніше стало зрозуміло, що розбірки бойовиків пов'язані з відстороненням Ігоря Корнета з посади так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР". Він та деякі з його підлеглих були не згодні з позицією ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Плотницький доручив розбиратися в ситуації наступнику Корнета.