ОБСЄ сприяла "тиші" в ОРЛО для передачі загиблих бійців ЗСУ - звіт
Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.
Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада.
Зазначається, що "тишу" забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській стороні.
"Місія сприяла встановленню режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання у Новотошківському і Сентянівці для забезпечення, як повідомлялося, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у звіті.
Перебуваючи у 1,5 км на північ від Сентянівки, члени патруля СММ чули 2 постріли із стрілецької зброї в 500 м на північ.
Раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох учасників "диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" і пораненні ще одного.
В ОРЛО заявили, що бійці "планували проникнути в "ЛНР" в районі селища Фрунзе і здійснити провокації".
Повідомлялося також, що тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п.Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні представники СЦКК і СММ ОБСЄ.
Разом з тим у прес-центрі штабу АТО цю інформацію станом на вечір 25 листопада не підтверджували.
23 листопада військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським потрапив у полон до бойовиків.
26 листопада у штабі АТО повідомили, що за добу внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових, двоє - поранені, ще двоє отримали бойові травми.
Українська правда