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ОБСЄ сприяла "тиші" в ОРЛО для передачі загиблих бійців ЗСУ - звіт

Неділя, 26 листопада 2017, 18:21
ОБСЄ сприяла тиші в ОРЛО для передачі загиблих бійців ЗСУ - звіт

Місія ОБСЄ сприяла встановленню режиму припинення вогню у смт. Новотошківське та смт. Сентянівка (колишнє Фрунзе) для забезпечення перевезення тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ від 25 листопада.

Зазначається, що "тишу" забезпечували у селищах, підконтрольних ОРЛО та українській стороні.

"Місія сприяла встановленню режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання у Новотошківському і Сентянівці для забезпечення, як повідомлялося, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у звіті.

Перебуваючи у 1,5 км на північ від Сентянівки, члени патруля СММ чули 2 постріли із стрілецької зброї в 500 м на північ.

Раніше бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох учасників "диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" і пораненні ще одного.

В ОРЛО заявили, що бійці "планували проникнути в "ЛНР" в районі селища Фрунзе і здійснити провокації".

Повідомлялося також, що тіла загиблих було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п.Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні представники СЦКК і СММ ОБСЄ.

Разом з тим у прес-центрі штабу АТО цю інформацію станом на вечір 25 листопада не підтверджували.

23 листопада військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським потрапив у полон до бойовиків.

26 листопада у штабі АТО повідомили, що за добу внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових, двоє - поранені, ще двоє отримали бойові травми.

Українська правда

Теми: ОБСЄЛНРЗбройні сили
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