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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 29 листопада 2017, 20:18

Коломойський дав свідчення НАБУ, сина Попова відпустили під домашній арешт, "Сватів" заборонили, шахтарям не виплачують зарплати, погода погіршується - новини, які обговорювали 29 листопада.

Про Коломойського. Олігарх Ігор Коломойський дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку. Коломойський в своїх свідченнях назвав членами злочинного угруповання Макара Пасенюка, Валерію Гонтареву, Катерину Рожкову, а також детально розповів про те, як приймалося рішення про націоналізацію Приватбанку.

Про сина Попова. Суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.

Про ДТП та погану погоду. За кілька годин у Київській області через ожеледицю трапилось більше 100 дорожньо-транспортних аварій.

Про шахтарів. Кілька десятків гірників шахти "Бужанська" з неділі відмовляються виходити з шахти, протестуючи проти невиплати зарплат.

Про Саакашвілі. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент Петро Порошенко віддав наказ арештувати його за спробу держперевороту.

Про Чийгоза та Умерова. Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

Про "Сватів". Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, заявляє, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Про вандалів. Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя Севастополя Юрія Чеканова за руйнування меморіалу Героям Небесної сотні в Києві.

Про вихідні. Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня.

Про погоду. Ожеледиця, дощі й мокрий сніг з посиленням вітру очікують українців в найближчі дні.

Про суд у Гаазі. Сьогодні, під час оголошення вироку у Гаазькому трибуналі, хорватський генерал Слободан Праляк випив отруту. Пізніше, він помер у лікарні.

Про раптову смерть. 51-річний чоловік помер, коли до нього на фірму прийшли зі слідчими діями детективи Національного антикорупційного бюро.

Теми: КоломойськийДТПкримські татариТуреччинаНАБУ
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