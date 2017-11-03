Головні новини дня – за 60 секунд

Справа Авакова-молодшого, вбивство депутата БПП Сєвєродонецької міськради, співпраця "Антонова" з РФ, блокування рахунків "Артемсолі", затримання украінців в Криму, політв'язні, школи - новини, які обговорювали 3 листопада.

Про рюкзаки Авакова. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що реальна ціна рюкзаків, які закуповувало Міністерство МВС, була набагато меншою, ніж зазначалось у договорі, і їхня якість не відповідала необхідним нормам.

Також стало відомо, що Ситник попередив главу МВС Арсена Авакова про обшуки і затримання його сина. Ситник це спростовує.

А ще стало відомо, що Олександр Аваков прибув до МВС, одразу після завершення засідання Солом’янського районного суду Києва.

Про вбивство депутата БПП. Голова Луганської обласної держадміністрації Юрій Гарбуз заявляє про вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

Про "Антонов". Українське державне підприємство "Антонов" планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Про "Артемсіль". Рахунки державного соледубовного підприємства "Артемсіль" увечері 2 листопада були заарештовані, робота підприємства може бути паралізована.

Про затримання українців у Криму. Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України. Українців затримали на ділянці відповідальності російської прикордонної застави в Армянську.

Про викрадених прикордонників. Вже місяць російська влада не допускає українського консула до двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака, які зникли на кордоні з РФ в сумській області.

Про політв'язнів. Українські консули не мали доступу до відвідування чотирьох політв'язнів, громадян України, за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.

Про посла у Сербії. Міністр закордонних справ України викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.

Про школи. До 1 грудня 2017 року усі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів.