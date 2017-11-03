Ситник розповів про справжню ціну рюкзаків та інші докази проти Авакова

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що реальна ціна рюкзаків, які закуповувало Міністерство МВС, була набагато меншою, ніж зазначалось у договорі, і їхня якість не відповідала необхідним нормам.

Про це він заявив під час засідання у парламентському комітеті з питань запобігання та протидії в корупції.

"Слідством з'ясовано, що закупівельна ціна рюкзаків, яка значилась у договорі, 2900 гривень, але реальна їх вартість становила 500 гривень. Бо вони виготовлялись "кустарним" шляхом", - сказав директор НАБУ.

Він зазначив, що закуплені рюкзаки не відповідали необхідним нормам - були не волого та не вогнестійкі, не відповідали зазначеній нормі завантаженості і не могли використовуватись військовими в подальшому.

За його словами, детективи відслідкували, куди пішло більше 14 мільйонів гривень, отриманих за рюкзаки для МВС, а також знайшли місце, де вони виготовлялись.

Він заявив, що наразі НАБУ має багато доказів причетності до корупційної схеми сина Арсена Авакова Олександра та чиновників міністерства.

"Крім відеозапису, де зафіксована домовленість про постачання приватною фірмою рюкзаків до оголошення тендеру, який було отримано законним шляхом і наразі він може бути доказом у суді, є багато інших доказів проти зазначених осіб, в тому числі приватної людини з прізвищем на літеру "А"", - сказав Ситник.

Антикорупціонер додав, що детективи провели велике розслідування, деякі свідчення отримати "зовсім нещодавно" і вже мали всі підстави для проведення обшуків та інших слідчих дій.

"Підозри, які складені прокурорами і детективами, вони складені не з політичних мотивів, а обгрунтовані певними доказами. Нехай суд вирішує, чи достатньо їх для відповідного вироку", - підсумував Ситник.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ провело обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. В той же день він був затриманий.

За версією слідства, у 2015 році Аваков-молодший та ще двоє осіб були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньо ринкову.