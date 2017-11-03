Аваков-молодший після звільнення із зали суду одразу поїхав до МВС

Олександр Аваков прибув до МВС, яке очолює його батько Арсен Аваков, одразу після завершення засідання Солом’янського районного суду Києва.

Це зафіксували журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший", пише Радіо Свобода.

Після звільнення Олександра Авакова 1 листопада під особисте зобов’язання із зали суду автомобіль, яким він користується, заїхав на територію Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його батьком, близько 22.00, і пробув там кілька годин.

Після того о 02.30 ночі його автомобіль залишив територію відомства.

У день, коли суд оголошував своє рішення щодо Олександра Авакова, журналісти "Схем" звернули увагу на те, хто відвідував Міністерство внутрішніх справ, очолюване його батьком Арсеном Аваковим.

До міністерства, зокрема, заїжджав кортеж із двох автомобілів соратника та бізнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.

О пів на другу ночі до міністерства приїхав автомобіль, яким користується народний депутат від "Народного фронту" Денис Дзензерський. На території міністерства автомобіль перебував понад годину.

Близькі соратники міністра з "Народного фронту" та його бізнес-партнери навідувались до МВС і за день до цього – 31 жовтня, коли співробітники НАБУ і САП затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Увечері того дня до МВС приїжджали народні депутати від "Народного фронту" Сергій Пашинський, Денис Дзензерський, Ігор Котвіцький, Андрій Іванчук та екс-прем’єр-міністр і лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністра внутрішніх справ у Харкові.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

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