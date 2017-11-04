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Від авіаударів США в Афганістані загинули цивільні - ЗМІ

Субота, 4 листопада 2017, 21:52

У результаті повітряних ударів Сполучених Штатів Америки скерованих проти Талібану, загинули десятки ісламістів, але також цивільні особи.

Про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на місцеві ЗМІ та мешканців.

"Афганські сили спеціального призначення, підтримувані іноземними повітряними силами, беруть участь у великій наступальній операції у неспокійному районі Чардара, що в провінції Кундуз", - йдеться у повідомленні.

Талібан надіслав підкріплення із сусідньої провінції Баглан, у результаті чого афганські війська попросили НАТО надіслати повітряну допомогу на підтримку місцевих сил, заявив їхній представник Ахмед Салем.

"Проте він заперечив повідомлення про жертви серед цивільного населення, кажучи, що селяни залишили район перед тим, як почалася скерована проти Талібану операція і від повітряних ударів загинуло понад 30 антиурядових бойовиків", - зазначає "ГА".

Водночас місцеві мешканці та політики заявили, що Талібан змусив групу цивільних піти на місце, яке було піддано бомбардуванню, щоб зібрати убитих і поранених людей. У той момент місце обстріляли ракетами з американських безпілотників.

Представник Талібану заявив, що бойовики відбили наступ афганських солдатів та що в районі йшли інтенсивні бої. Він твердив, що нічне бомбардування здійснили американські літаки, які вбили "десятки цивільних".

"Голос Америки" зазначає, що наразі немає можливості перевірити інформацію жодної зі сторін. Американські збройні сили поки що не коментували повідомлення про цивільні жертви.

Теми: СШААфганістан
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