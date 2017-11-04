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От авиаударов США в Афганистане погибли гражданские - СМИ

Суббота, 4 ноября 2017, 21:52

В результате воздушных ударов США, направленных против Талибана, погибли десятки исламистов, но также гражданские лица.

Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на местные СМИ и жителей.

"Афганские силы специального назначения, поддерживаемые иностранными воздушными силами, участвуют в большой наступательной операции в неспокойном районе Чардара, что в провинции Кундуз", - говорится в сообщении.

Талибан прислал подкрепление из соседней провинции Баглан, в результате чего афганские войска попросили НАТО направить воздушную помощь в поддержку местных сил, заявил их представитель Ахмед Салем.

"Однако он опроверг сообщения о жертвах среди гражданского населения, говоря, что крестьяне покинули район перед тем, как началась направленная против Талибана операция и от воздушных ударов погибли более 30 антиправительственных боевиков", - отмечает "ГА".

В то же время местные жители и политики заявили, что Талибан заставил группу гражданских пойти на место, которое было подвергнуто бомбардировке, чтобы собрать убитых и раненых людей. В тот момент место обстреляли ракетами с американских беспилотников.

Представитель Талибана заявил, что боевики отбили наступление афганских солдат и что в районе шли интенсивные бои. Он утверждал, что ночное бомбардировки осуществили американские самолеты, которые убили "десятки гражданских".

"Голос Америки" отмечает, что пока нет возможности проверить информацию ни одной из сторон. Американские вооруженные силы пока не комментировали сообщение о гражданских жертвах.

Темы: СШААфганистан
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