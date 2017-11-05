Манафорт пояснив, навіщо йому три паспорти і чужий телефон

Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт пояснив на досудовому засіданні чому подорожував з мобільним телефоном, зареєстрованим на чуже ім'я, і ​​чому у нього було три паспорти.

Про це пише Bloomberg.

Адвокати Манафорта заявили судді, що Манафорт подорожував до Китаю і в інші країни з телефоном, зареєстрованим на псевдонім - ім'я його брата, - тому що він хотів зберегти конфіденційність, працюючи в якості політичного консультанта для високопоставлених клієнтів.

"Для багатьох громадян США, які виїжджають за кордон у справах і на відпочинок, широко поширена практика захисту від можливих зламів і конфіскації їх електронних пристроїв і даних", - дали письмові пояснення до федерального суду адвокати Манафорта.

Вони також заявили, що у Манафорта був один паспорт для поїздок, а другий - для "надання із заявами на отримання візи в деякі зарубіжні країни".

За словами його адвокатів Кевіна Даунінга і Томаса Ценле, він загубив перший паспорт і отримав третій, перш ніж знайти оригінал через кілька місяців, про що повідомив Державний департамент.

Прокурори вважають, що телефон і кілька паспортів свідчать про те, що Манафорт може втекти із США.

Манафорт і його помічник Рік Гейтс перші особи, яким пред'явлено звинувачення у справі про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Манафорту загрожує до 15 років в'язниці, а Гейтсу -12 років. Обидва не визнали себе винними. Вони знаходяться під домашнім арештом.

Звинувачення містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, в свою чергу, обурився обвинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Гілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

У США обвинувачення серед іншого вимагає конфіскації майна колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта та його партнера Річарда Ґейтса, включаючи чотири об’єкти нерухомості в Нью Йорку та Вірджинії.