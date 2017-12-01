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Гройсман анонсував відстрочку ПДВ на 24 місяці на імпорт обладнання

П'ятниця, 1 грудня 2017, 13:36

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про можливість введення з 1 січня 2018 року розстрочки ПДВ терміном на 24 місяці на імпорт обладнання для модернізації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як сказав президент, ми впровадимо з 1 січня систему, яка дасть змогу ввести нам розстрочку за ввізним ПДВ на модернізацію українського обладнання, я думаю, що ми можемо це зробити в рамках 24 місяців", - сказав прем'єр.

За його словами, наразі необхідно активно відроджувати українську економіку та спрощувати умови ведення бізнесу.

"У нас була "осінь реформ", наразі зима, але після зими настає весна, давайте в цій залі дамо собі слово, що "весна реформ" принесе нове законодавство в легкості ведення бізнесу, ми ухвалимо низку важливих законів, які дадуть нам змогу розпочати процес кредитування", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше прем'єр говорив про 36 місяців розстрочки. 

Економічна правда

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Теми: ГройсманподаткиПДВ
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