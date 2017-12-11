Аваков: Я їздив у Крим у 2014 році, щоб повернути Януковича в Київ

Глава МВС Арсен Авакова заявляє, що їздив до Криму у лютому 2014 року не для затримання екс-президента Віктора Януковича, а з метою побачитися з ним і пробувати повернути у Київ.

Про це він сказав під час допиту у справі про держзраду Януковича в Оболонському райсуді Києва 11 грудня.

"Я поїхав до Криму, щоб розібратися з двома питаннями: перше, щоб врегулювати ситуацію, щоб не було громадських конфліктів, і друге, щоб спробувати там побачитися з Януковичем, закликати його вернутися в Київ для врегулювання питання погашення кризи", - сказав Аваков.

"Я літав туди не для того, щоб зловити Януковича, закувати його в кайдани. Я хотів поговорити з ним, і сподівався, що Янукович повернеться до виконання своїх обов'язків", - додав міністр.

За його словами, він прилетів у Сімферополь 23 лютого ввечері, шукав Януковича на різних держаних дачах.

"Потім ми мали зустріч з охоронцями Януковича, де нам розказали, що він втік на територію РФ", - сказав Аваков.

"Я шукав, де знаходиться Янукович, і мені вкрай важливо було зрозуміти, бо Янукович був певним яблуком розбрату, він повинен був прийти, виступити, сказати: "Шановний український народе, так сталось, я заради вас не провокуватиму конфлікту" і піти на наступні вибори, але він вибрав зраду, написав листа і після цього у нас почалась війна", - сказав Аваков.

Він наголосив, що "до Віктора Федоровича, я їхав порадитися і запросити його в Київ", але той дізнався про його приліт, "і зробив усе, щоб уникнути зустрічі зі мною і втік".

Аваков також заперечив, що кортеж Януковича обстріляли, коли він тікав 22 лютого.

"Я чув про те, що йому неодноразово погрожували. На одній з його прес-конференцій чув. І чув про те, що нібито, коли він їхав по дорозі з Донецька в цей самий, то в нього стріляли. Але я, коли їжджу навіть в машині броньованій, то цвях попадає мені в колесо чи камінь попадає у вікно і розбиває скло, і це не значить, що в мене стріляли. Невідомо жодного факту, що в адресу Януковича хтось стріляв чи щось ще робив", - сказав Аваков.

Присягу свідка Аваков склав о 16:15. Загалом його допит тривав більше 1,5 години.

Глава МВС розповів хронологію подій в Україні в період з листопада 2013 року. Він запевняв, що саме Янукович давав наказ про розгін Майдану, розповів, що брав участь у мирних акціях, але не штурмував адміністративних будівель і не мав змоги фінансувати акції на Майдані.

Після цього суддя оголосив перерву у засіданні до 10.00 13 грудня.

Як відомо, раніше у суді у справі про держзраду Януковича допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Як відомо, підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича про державну зраду.

16 червня Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

ГПУ також звинувачує Януковича у корупції, зловживанні владою – але суд поки розглядає лише справу про держзраду на підставі звернення Януковича до російської влади у 2014 році. Справу щодо злочинів Януковича проти учасників Євромайдану ГПУ планує передати до суду одразу після вироку суду у справі про держзраду.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України