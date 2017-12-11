Аваков: Я ездил в Крым в 2014 году, чтобы вернуть Януковича в Киев

Глава МВД Арсен Авакова заявляет, что ездил в Крым в феврале 2014 года не для задержания экс-президента Виктора Януковича, а с целью повидаться с ним и пробовать вернуть в Киев.

Об этом он сказал во время допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева 11 декабря.

"Я поехал в Крым, чтобы разобраться с двумя вопросами: первое, чтобы урегулировать ситуацию, чтобы не было общественных конфликтов, и второе, чтобы попытаться там встретиться с Януковичем, призвать его вернуться в Киев для урегулирования вопроса погашения кризиса", - сказал Аваков.

"Я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы. Я хотел поговорить с ним, и надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей", - добавил министр.

По его словам, он прилетел в Симферополь 23 февраля вечером, искал Януковича на различных государственных дачах.

"Потом мы встретились с охранниками Януковича, где нам рассказали, что он бежал на территорию РФ", - сказал Аваков.

"Я искал, где находится Янукович, и мне крайне важно было понять, потому что Янукович был определенным яблоком раздора, он должен был прийти, выступить, сказать: "Уважаемый украинский народ, так случилось, я ради вас не буду провоцировать конфликт", и пойти на следующие выборы, но он выбрал измену, написал письмо, и после этого у нас началась война", - сказал Аваков.

Он отметил, что "к Виктору Федоровичу ехал посоветоваться и пригласить его в Киев", но тот узнал о его прилете, "и сделал все, чтобы избежать встречи со мной и убежал".

Аваков также отрицал, что кортеж Януковича обстреляли, когда он бежал 22 февраля.

"Я слышал о том, что ему неоднократно угрожали. На одной из его пресс-конференций слышал. И слышал о том, что якобы, когда он ехал по дороге из Донецка в этот самый, то в него стреляли. Но я, когда езжу даже в машине бронированной, то гвоздь попадает мне в колесо или камень попадает в окно и разбивает стекло, и это не значит, что у меня стреляли. Неизвестно ни одного факта, что в адрес Януковича кто-то стрелял или что-то еще делал", - сказал Аваков.

Присягу свидетеля Аваков принял в 16:15. В целом его допрос длился более 1,5 часов.

Глава МВД рассказал хронологию событий в Украине в период с ноября 2013 года. Он уверял, что именно Янукович давал приказ о разгоне Майдана, рассказал, что принимал участие в мирных акциях, но не штурмовал административных зданий и не мог финансировать акции на Майдане.

После этого судья объявил перерыв в заседании до 10:00 13 декабря.

Как известно, ранее на суде о госизмене Януковича допросили экс-премьера Арсения Яценюка.

Как известно, украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдана ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

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