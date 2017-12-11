Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст: Обшук НАБУ ставить під загрозу позов проти "Роснефти" в ЄСПЛ

Понеділок, 11 грудня 2017, 23:32
Мін'юст: Обшук НАБУ ставить під загрозу позов проти Роснефти в ЄСПЛ

Голова Мін'юсту Павло Петренко заявив, що міністерство планувало до 19 грудня подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти "Роснефти", але ця ініціатива опинилася під загрозою через обшук НАБУ.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство юстиції та офіс уповноваженого з прав людини готували позов проти російської компанії "Роснефть" на 700 млн грн збитків, заподіяних Україні незаконним захопленням майна цією компанією і її структурами в Україні", - заявив Петренко.

"За постановою судді, документи після обшуку НАБУ необхідно вилучити до 15 грудня, а ми збиралися подати позов проти "Роснефти" до 19 грудня. Це, фактично, підриває можливість позову проти російської компанії", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Мін'юст заявив про проведення 8 грудня Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві, а також у працівниці міністерства вдома.

НАБУ підтвердило, що провело два обшуки у будівлі Мін'юсту і працівниці цього міністерства, і вони були санкціонованими. Слідчу дію вони пояснили ризиком знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиціїу розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Теми: Мін'юстПетренкоНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: