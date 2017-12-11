Минюст: Обыск НАБУ ставит под угрозу иск против "Роснефти" в ЕСПЧ

Глава Минюста Павел Петренко заявил, что министерство планировало до 19 декабря подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против "Роснефти", но эта инициатива оказалась под угрозой из-за обыска НАБУ.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство юстиции и офис уполномоченного по права чедовека готовили иск против российской компании "Роснефть" на 700 млн грн убытков, причиненных Украине незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине", - заявил Петренко.

"Согласно с постановлением судьи, документы после обыска НАБУ необходимо изъять до 15 декабря, а мы собирались подать иск против "Роснефти" до 19 декабря. Это, фактически, подрывает возможность иска против российской компании", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Минюст заявил о проведении в пятницу, 8 декабря, Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве, а также у работницыминистерства дома.

НАБУ подтвердило, что провело два обыска в здании Минюста и у работницы этого министерства, и они были санкционированными. Следственное действие они объяснили риском уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц министерства юстиции в растрате более 54 миллионов гривен.