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ГПУ вызвала Саакашвили на допрос

Вторник, 12 декабря 2017, 13:53

Генеральная прокуратура вызывает экс-президента Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.

Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте ГПУ.

"Саакашвили Михеил Николозович, 21.12.1967 г.р., г. Киев, ул. Костельная, д. 7, кв. 32, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться "18" декабря 2017 года в "09" ч. "30" мин. в Генеральную прокуратуру Украины, по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106Б", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор Я.В. Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 04.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

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11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили. 

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

В то же время суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиГенпрокуратура
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