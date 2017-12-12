Держдеп: Заохочення України до реформ є пріоритетом для Тіллерсона

Український уряд зробив багато, але повинен виконати все те, що пообіцяв - створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи, і уряд США про це нагадує Києву у прямих розмовах.

Про це на слуханнях у Сенатському комітеті з питань міжнародних відносин повідомили посадовці Державного департаменту, відповідальні за співпрацю з Україною, передає Голос Америки.

Помічник державного секретаря Весс Мітчелл заявив, що це величезний пріоритет для держсекретаря Тіллерсона, про що він говорив неодноразово, відповідаючи на питання, чи піднімав Держдеп питання блокування в Україні енергетичної та антикорупційної реформи, зокрема, переслідування НАБУ та Антикорупційного комітету Верховної Ради.

"Ми навіть не могли і мріяти про такий прогрес, якого вони досягли за такий короткий час. Держсекретар Тіллерсон зробив це своїм пріоритетом - заохотити українців триматися шляху реформ", - сказав він.

"Провести реформи не тільки у більш легких галузях, але впровадити більш складні структурні реформи. І це особливо стосується створення антикорупційного суду та проведення енергетичної реформи, зокрема у питанні газових тарифів. Обидва ці кроки критично важливі для продовження надходження допомоги МВФ. Я неодноразово піднімав ці питання з паном Порошенком, з Гройсманом, міністром Клімкіним, паном Парубієм та іншими. Ми також координуємо нашу співпрацю з МВФ, щоб наші позиції були узгоджені", - розказав помічник державного секретаря.

Як відомо, раніше між НАБУ, ГПУ і СБУ розгорівся конфлікт. Агент Бюро під прикриттям був затриманий співробітниками спецслужби. Генпрокуратура підозрює його в провокуванні хабара. НАБУ звинуватило ГПУ і СБУ в зриві секретної операції з виявлення корупції в Державній міграційній службі.

При цьому генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ на сьогоднішній день поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

У свою чергу глава НАБУ Артем Ситник слова Луценка спростував. Також із заявою з цього приводу виступило ФБР.

Дії ГПУ засудив Державний департамент США, назвавши зрив спецоперації НАБУ "підривом незалежних антикорупційних інституцій".

6 грудня до Верховної Ради було внесено законопроект, який уможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту, але за кілька годин він був знятий з порядку денного.