Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ перевірила слова Собчак про Крим на сепаратизм

Середа, 13 грудня 2017, 11:38

Федеральна служба безпеки РФ не знайшла в заяві російської телеведучої Ксенії Собчак про те, що Крим належить Україні, призову до порушення територіальної цілісності.

Про це повідомляє "Русская служба Би-би-си" з посиланням на співрозмовника, знайомого з результатами експертизи.

"Співробітники служби провели лінгвістичний аналіз фрагмента прес-конференції телеведучої, де вона казала про Крим. За підсумками експертизи у ФСБ дійшли думки, що в її словах немає закликів до порушення територіальної цілісності Росії", - йдеться в повідомленні

Відомо, що експертиза тривала трохи більше місяця. Офіційно про її результати ФСБ не повідомляла.

За інформацією "Би-би-си", в штабі Собчак з висновком ФСБ згодні.

"В її словах дійсно немає закликів, а просто констатується факт про порушення міжнародних зобов'язань Росією", - вважає член штабу Собчак Олена Лук'янова.

За її словами, Собчак в цьому випадку не є винятком з точки зору правозастосування, оскільки її слова були юридично коректні.

"Ксенія професійна людина, за освітою - журналіст-міжнародник, вона використовує тільки чіткі формулювання і поправляє людей, коли її слова намагаються спотворити", - зазначила Лук'янова.

"Би-би-си" очікує коментаря від ФСБ.

За даними служби, слова Собчак про Криму також перевіряють в Генпрокуратурі РФ.

Як відомо, в кінці жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила на прес-конференції: "З точки зору міжнародного права Крим - український. Точка. Далі - давайте розмовляти. Як це буде відбуватися, що буде далі, як буде продовжуватися життя людей, які живуть в Криму? Тому що це важливо: як ось ці люди завтра повернуться до України".

13 грудня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що тема Криму "не підлягає обговоренню".

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакРосіяКримФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Собчак
Собчак втекла з Росії, проти неї в РФ почали кримінальну справу – росЗМІ
Богдан в інтерв'ю Собчак назвав Єрмака "хорошим хлопцем"
Собчак приїхала до Києва
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: