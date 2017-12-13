ФСБ проверила слова Собчак о Крыме на сепаратизм

Федеральная служба безопасности РФ не нашла в заявлении российской телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, призыва к нарушению территориальной целостности.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на собеседника, знакомого с результатами экспертизы.

"Сотрудники службы провели лингвистический анализ фрагмента пресс-конференции телеведущей, где она говорила о Крыме. По итогам экспертизы в ФСБ пришли к мнению, что в ее словах не содержится призывов к нарушению территориальной целостности России", - говорится в сообщении

Известно, что экспертиза заняла чуть более месяца. Официально о ее результатах ФСБ не сообщала.

По информации "Би-би-си", в штабе Собчак с выводом ФСБ согласны.

"В ее словах действительно нет призывов, а просто констатируется факт о нарушении международных обязательств Россией", - считает член штаба Собчак Елена Лукьянова.

По ее словам, Собчак в этом случае не является исключением с точки зрения правоприменения, поскольку ее слова были юридически корректны.

"Ксения профессиональный человек, по образованию - журналист-международник, она использует только четкие формулировки и поправляет людей, когда ее слова пытаются исказить", - отметила Лукьянова.

"Би-би-си" ожидает комментария от ФСБ.

По данным службы, слова Собчак о Крыма также проверяют в Генпрокуратуре РФ.

Как известно, в конце октября Собчак, претендующая на пост президента России, заявила на пресс-конференции: "С точки зрения международного права Крым – украинский. Точка. Дальше – давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это важно: как вот эти люди завтра вернутся в Украину".

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что тема Крыма "не подлежит обсуждению".