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Геращенко объяснила, почему закон о деоккупации должен подождать

Среда, 20 декабря 2017, 09:15

Народный депутат от БПП Ирина Геращенко объяснила Верховной Раде, почему фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает отложить голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Об этом она заявила в среду, выступая с трибуны парламента.

Депутат в первую очередь обратилась к фракции "Народный фронт". По ее словам, инициатива БПП связана с обменом заложников, который может сорваться из-за преждевременного голосования по законопроекту.

Она напомнила, что Украина согласилась обменять 306 своих пленных на 74 заложников, удерживаемых боевиками ОРДЛО, и сейчас этот процесс находится на "финишной прямой".

Но, отмечает Геращенко, существует проблема - во-первых, сейчас уточняется список 74 украинских пленных, во-вторых, существует высокая вероятность срыва обмена. Поэтому надо сначала решить эти вопросы, а только потом принимать закон о деоккупации.

При этом, по ее словам, боевики готовы обвинить в срыве украинскую сторону.

"Давайте мы достойно пройдем этот путь, чтобы у другой стороны не было никакого шанса обвинить Украину", - призвала Геращенко.

Нардеп напомнила конечный срок обмена заложниками - до новогодних и рождественских праздников.

"Мое видение, что этот важный закон мы должны принять на этой сессии", - добавила она.

Как известно, 18 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Однако фракция "Народный фронт" выступила за голосование по законопроекту №7163 о реинтеграции Донбасса уже в четверг, 21 декабря.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Евгений Кизилов, УП

Темы: законодательствоДонбассГеращенко ИринаВерховная Рада
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