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"Народный фронт" требует запустить избрание аудитора НАБУ 20 декабря

Среда, 20 декабря 2017, 10:11

Фракция "Народного фронта" требует, чтобы антикоррупционный комитет на своем заседании 20 декабря разработал порядок назначения аудитора НАБУ.

Об этом с трибуны парламента 20 декабря заявил народный депутат от фракции Максим Бурбак.

"Сегодня будет проходить заседание антикоррупционного комитета. Мы настаиваем, что комитет должен выполнять свои функции и разработать порядок рассмотрения назначения аудитора НАБУ", - сказал Бурбак.

Он призвал фракции и общественные организации подавать свои предложения по кандидатурам аудитора.

"Я обращаюсь ко всем фракциям, ко всем общественным организациям, которые занимаются борьбой с коррупцией, чтобы они подавать свои предложения относительно кандидатов на аудитора НАБУ", - подчеркнул Бурбак.

"Мы наконец должны выбрать публично и прозрачно, чтобы вся страна видела процесс избрания аудитора НАБУ от ВР. И этот процесс надо запустить", - подытожил Бурбак.

Как известно, весной-летом  комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

Тогда активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегали, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

В ноябре фракция БПП в Верховной Раде требовала назначить парламентского аудитора НАБУ в связи с заявлениями генпрокурора о том, что бюро подыгрывает Януковичу.

6 декабря в Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждал, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

В то же время, представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Возрождение" официально инициировали процедуру отзыва Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции.

"Все честно. Я 15 месяцев мешал Порошенко и Ко назначить зависимого аудитора НАБУ, с помощью которого они собираются расправиться с командой Артема Сытника", - отметил Соболев.

По его словам, рекомендованные комитетом Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процессе США против Лазаренко) и Карлос Кастресана (руководитель антикоррупционного трибунала для Гватемалы) "клептократам не подошли" и  они перешли в контратаку.

Ирина Балачук, УП
Темы: НАБУВерховная РадаНародный фронт
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