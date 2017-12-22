Нідерланди готові прийняти Саакашвілі

Нідерланди готові прийняти лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, якщо він покине Україну.

Про це заявив нідерландський міністр закордонних справ Халбе Зейлстра, передає Deutsche Welle.

"Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо", - пояснив Зейлстра.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт, та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

21 грудня ЗМІ повідомили, що Нідерланди задовольнили запит екс-президента Грузії і лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі на отримання візи.

В той самий день Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.