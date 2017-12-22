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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 22 грудня 2017, 19:35

Перемога "Нафтогазу" над "Газпромом", Єжову дали 60 днів, сім'ї Соболєва погрожують, "партійна диктатура" поза законом - новини, які обговорювали 22 грудня.

Про перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом". Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги Газпрому за пунктом "Бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів в 2012-2017 роках.

Про шпигунів. Шевченківський суд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про Соболєва. Родина народного депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва отримує погрози. Родині Соболєва погрожують облити кислотою дітей. Сам Соболєв заявив, що його не вдасться залякати, але попросив не переходити межу.

Про "партійну диктатуру". Конституційний суд визнав неконституційними і скасував закон, що дозволяв виключати кандидатів у депутати парламенту з виборчого списку вже після виборів.

Про ліквідацію судів. У Вищій раді правосуддя наголошують, що процес ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів жодним чином не пов'язаний з політичними питаннями, зокрема з Міхеілом Саакашвілі.

Про СЦКК. Адміністрація президента РФ Володимира Путіна готова обговорювати поповнення Спільного центру з координації та контролю на Донбасі офіцерами з Франції та Німеччини.

Про крейсери. Військово-морським силам Збройних сил України не потрібен ракетний крейсер "Україна", який вже на 95% збудував ДП "Миколаївський судобудівний завод".

Про НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у помічників народного депутата Ігоря Мосійчука.

"Українська правда" у Threads

Теми: НафтогазГазпромшпигунствоСоболєвсуд
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