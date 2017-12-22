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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 22 декабря 2017, 19:35

Победа "Нафтогаза" над "Газпромом", Ежову дали 60 дней, семье Соболева угрожают, "партийная диктатура" вне закона – новости, которые обсуждали 22 декабря.

О победе "Нафтогаза" над "Газпромом". Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по положению "Бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.

О шпионах. Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Шевченковский райсуд начал заседание по избранию меры пресечения задержанному в среду переводчику премьера Станиславу Ежову.

О Соболеве. Семья народного депутата от "Самопомочи" Егора Соболева получает угрозы. Семье Соболева угрожают облить кислотой детей. Сам Соболев заявил, что его не удастся запугать, но попросил не переходить границу.

О "партийной диктатуре". Конституционный суд признал неконституционными и отменил закон, позволявший исключать кандидатов в депутаты парламента из избирательного списка уже после выборов.

О ликвидации судов. В Высшем совете правосудия отмечают, что процесс ликвидации местных общих судов и образования окружных судов никоим образом не связан с политическими вопросами, в частности с Михеилом Саакашвили.

О СЦКК. Администрация президента РФ Владимира Путина готова обсуждать пополнение Совместного центра по координации и контролю на Донбассе офицерами из Франции и Германии.

О крейсерах. Военно-морским силам Вооруженных сил Украины не нужен ракетный крейсер "Украина", который уже на 95% построил ГП "Николаевский судостроительный завод".

О НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у помощников народного депутата Игоря Мосийчука.

Темы: НефтегазГазпромшпионажСоболевсуд
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