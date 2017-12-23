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Порошенко: Получим летальное оружие спокойно, без лишнего шума

Суббота, 23 декабря 2017, 17:14
Порошенко: Получим летальное оружие спокойно, без лишнего шума

Решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - "принципиальное и долгожданное решение" и "достойный ответ на продолжение оккупации Россией украинской территории".

Об этом вечером 23 декабря заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя решение Госдепа США о предоставлении Украине "усиленных оборонительных возможностей".

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение администрации США было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - отметил Порошенко.

Он добавил, что это оружие в руках украинских воинов "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со ст.51 Устава ООН".

"Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. ... Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств, и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", - заявил президент Украины.

Он также поблагодарил Трампа "за лидерство, четкую позицию наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины".

Как известно, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Ранее Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в СЦКК на Донбассе поставили в "невыносимые условия". 19 декабря российские офицеры из состава СЦКК вернулись в Россию.

Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.

Украинская правда 

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Темы: ДонбассСШАоружиеПорошенко
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