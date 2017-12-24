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Вибори президента РФ: "Справедливая Россия" буде агітувати за Путіна

Неділя, 24 грудня 2017, 20:30

Партія "Справедливая Россия" не висуватиме свого кандидата в президенти Росії, а підтримає кандидатуру чинного президента Володимира Путіна.

Про це заявив лідер партії Сергій Миронов, передає російський "Інтерфакс".

"Сьогодні президія ухвалила політичне рішення, це рішення буде рекомендовано з'їзду: партія "Справедливая Россия" свого кандидата не висуватиме, ми підтримаємо кандидатуру Володимира Володимировича Путіна", - сказав Миронов.

"Наші представники увійдуть і в ініціативну групу, і в ті чи інші штабні структури, тому що ми будемо проводити агітацію вже за нашого спільного кандидата, і як це буде, в робочому порядку вирішимо, але що це буде я не сумніваюся", - додав він.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що "гордий" тим, що мешканці анексованої території братимуть участь у виборах глави РФ у 2018 році.

З'їзд "Єдиної Росії", який відбувся 23 грудня, підтримав рішення діючого президента РФ Володимира Путіна про самовисування на виборах у 2018 році.

Комуністична партія Росії на з'їзді 23 грудня офіційно висунула кандидатом у президенти директора підмосковного радгоспу імені Леніна Павла Грудініна. Багаторічний учасник у перегонах Геннадій Зюганов від балотування відмовився.

23 грудня передвиборний другий з'їзд "Громадянської ініціативи" висунув кандидатом на посаду президента РФ Ксенію Собчак, у програмі якої - звільнення військовополонених, припинення гібридної війни  на Донбасі зокрема, та питання Криму.

24 грудня у Москві ініціативна група провела збори та висунула кандидатом на посаду президента Росії Олексія Навального.

Теми: Росіявибори
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