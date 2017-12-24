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Выборы президента РФ: "Справедливая Россия" будет агитировать за Путина

Воскресенье, 24 декабря 2017, 20:30

Партия "Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата в президенты России, а поддержит кандидатуру действующего президента Владимира Путина.

Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, передает российский "Интерфакс".

"Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина", - сказал Миронов.

"Наши представители войдут и в инициативную группу, и в те или иные штабные структуры, потому что мы будем проводить агитацию уже за нашего общего кандидата, и как это будет, в рабочем порядке решим, но то что это будет я не сомневаюсь", - добавил он.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что "горд" тем,  что жители аннексированной территории будут принимать участие в выборых главы РФ в 2018 году.

На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году.

Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.

23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак, в программе которой - освобождение военнопленных, прекращение гибридной войны на Донбассе в частности, и вопрос Крыма.

24 декабря в Москве инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

Темы: Росcиявиборы
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