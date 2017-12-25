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Вибори в ОТГ: "Батьківщина" заявила, що отримала найбільше депутатів

Понеділок, 25 грудня 2017, 12:10

Партія "Батьківщина" заявила, що отримає 31,6% депутатських місць на виборах в 51 об’єднану громаду.

Про це партія написала у своєму Twitter.

За інформацією політсили, друге місце за кількість депутатів отримав БПП "Солідарність" - 19,4%, а третю сходинку посіла "Аграрна партія" - 13,8%.

"Наш край" отримає 7,1% депутатських крісел, "Радикальна партія Ляшка" - 6,6%, а "УКРОП" - 5,5%.

 

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ. Також до правоохоронців надійшло 73 повідомлення про порушення, в результаті чого поліція відкрила 13 кримінальних проваджень.

На виборчу дільницю в селищі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах.

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