Выборы в ОТГ: "Батькивщина" заявила, что получила больше всех депутатов

Партия "Батькивщина" заявила, что получит 31,6% депутатских мест на выборах в 51 объединенную громаду.

Об этом партия написала в своем Twitter.

По информации политсилы, второе место по количество депутатов получил БПП "Солидарность" - 19,4%, а третье место заняла "Аграрная партия" - 13,8%.

"Наш край" получит 7,1% депутатских кресел, "Радикальная партия Ляшко" - 6,6%, а "УКРОП" - 5,5%.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ. Также к правоохранителям поступило 73 сообщения о нарушениях, в результате чего полиция открыла 13 уголовных производств.

На избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.

Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах.

Украинская правда